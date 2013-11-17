Родичам жертв авіакатастрофи в Казані виплатять по 3 мільйони рублів

За словами заступника голови компанії Миколи Галушина, в СОГАЗ була застрахована цивільна відповідальність перевізника. У зв'язку з цим компанія відповідно до повітряного кодексу виплатить родичам загиблих по два мільйони рублів незалежно від того, що за підсумками розслідування визнають причиною катастрофи, повідомляє Лента.ру з посиланням на «Інтерфакс».

У СОГАЗы була застрахована тільки відповідальність авіаперевізника перед пасажирами. Сам літак, що експлуатувався компанією з 2008 року, був застрахований в компанії «Ак Барс страхування» на суму в дев'ять мільйонів доларів.

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Влада регіону також вирішила виплатити по мільйону рублів родичам усіх загиблих. Кошти будуть виділені з резервного фонду.

Зараз пошуково-рятувальні роботи на місці катастрофи вже завершені. Рятувальникам вдалося виявити тіла всіх 50 загиблих.

Літак «Боїнг-737» компанії «Татарстан» розбився увечері 17 листопада за заході на посадку в аеропорту Казані. За попередніми даними, літак вдарився об землю при спробі піти на друге коло.

Загинули всі, хто перебував на його борту, в тому числі син президента Татарстану Ірек Мінніханов, глава регіонального управління ФСБ Олександр Антонов і дружина спортивного коментатора Романа Скворцова.