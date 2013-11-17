В аеропорту Казані при посадці вибухнув літак, всі пасажири загинули (фото)

Літак "Боїнг", що слідував рейсом Москва-Казань, розбився при посадці в Казані, повідомила РІА Новости офіційний представник МНС Росії Ірина Россіус.

За попередніми даними, на борту перебувало 50 осіб, всі загинули. Россіус уточнила, що літак розбився о 19:30 мск при заході на посадку, стався вибух.

"Всі сили Приволзького регіонального центру МНС приведені в підвищену готовність. З Москви до Казані готові вилетіти фахівці "Центроспаса"", - повідомила Россіус.

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"(Було) три спроби відходу на друге коло. Boeing 737-500 авіакомпанії "Татарстан" прямував з Москви до Казані. Літак зіткнувся з землею на льотному полі аеродрому. На борту знаходилися 44 пасажири і шість членів екіпажу. Відомості про потерпілих з'ясовуються. На місці проводяться аварійно-рятувальні роботи", - сказав представник Росавіації.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах республіки, "літак при заході на посадку носом вдарився о злітно-посадочну смугу".

За даними СК РФ, літак здійснював рейс номер 363 з московського аеропорту "Домодєдово".