Під час аварії «Боїнга» в Казані загинув син президента Татарстану
Син президента Татарстану Ірек Мінніханов загинув в результаті аварії літака Boeing 737 в Казані ввечері 17 листопада.
Фото: Facebook
Інформацію про це підтвердили в оперативному штабі з розслідування обставин авіакатастрофи.
Серед загиблих також голова Управління ФСБ у Татарстані Олександр Антонов, повідомили в оперативному штабі. Крім того, стало відомо, що в результаті аварії літака загинула дружина спортивного коментатора Романа Скворцова Елліна.
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Влада Татарстану оголосила 18 листопада днем жалоби за жертвами авіакатастрофи.
Як повідомив віце-прем'єра республіки Юрій Камалтинов, відповідний указ вже підписано президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим. У день жалоби на всіх державних установах в республіці будуть приспущені прапори. Крім того, місцевим телеканалам і радіостанціям рекомендовано зняти з ефіру розважальні передачі.
Всього під час катастрофи «Боїнга» загинули 50 осіб: шестеро членів екіпажу і 44 пасажири.
Як повідомив журналістам в аеропорту Казані Юрій Камалтинов, фахівців очікує тривала і серйозна робота з упізнання тіл загиблих.
Порушено справу про порушення правил безпеки польотів.
За матеріалами: РІА Новости, Інтерфакс