Під час аварії «Боїнга» в Казані загинув син президента Татарстану

Інформацію про це підтвердили в оперативному штабі з розслідування обставин авіакатастрофи.

Серед загиблих також голова Управління ФСБ у Татарстані Олександр Антонов, повідомили в оперативному штабі. Крім того, стало відомо, що в результаті аварії літака загинула дружина спортивного коментатора Романа Скворцова Елліна.

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Влада Татарстану оголосила 18 листопада днем жалоби за жертвами авіакатастрофи.

Як повідомив віце-прем'єра республіки Юрій Камалтинов, відповідний указ вже підписано президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим. У день жалоби на всіх державних установах в республіці будуть приспущені прапори. Крім того, місцевим телеканалам і радіостанціям рекомендовано зняти з ефіру розважальні передачі.

Всього під час катастрофи «Боїнга» загинули 50 осіб: шестеро членів екіпажу і 44 пасажири.

Як повідомив журналістам в аеропорту Казані Юрій Камалтинов, фахівців очікує тривала і серйозна робота з упізнання тіл загиблих.

Порушено справу про порушення правил безпеки польотів.

За матеріалами: РІА Новости, Інтерфакс