ЗМІ: Казахський банкір-утікач подав позов проти України, що вимагає його екстрадиції

Як заявив журналістам один з адвокатів Аблязова, Жерар Чолакян, захисники наполягають на тому, що українська влада спробувала обдурити французький суд, повідомляє французьке радіо RFI.

«Ми дійшли висновку, що українська влада представила досьє з неправдивими документами, обманним шляхом отриманими від генерального прокурора України, який підписав вимогу, і поліцейських, які підписали звіт - це на юридичному жаргоні називається «спробою введення суду в оману», - розповів адвокат.

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«На прохання нашого клієнта ми перейшли в наступ, і минулого тижня подали позов проти української влади» , - заявив Чолакян. Зокрема, позов був поданий проти генерального прокурора України, а також проти посла України у Франції, який виступив у ролі кур'єра під час передачі справи до канцелярії.

«Ми звинувачуємо їх у спробі введення суду в оману, оскільки вважаємо, що у справі відсутні серйозні звинувачення, - підкреслив захисник. - Оскільки під час вивчення справи і спроби зрозуміти його матеріали (а переклад на французьку там вкрай низької якості) ми дійсно бачимо якісь фінансові операції, переміщення капіталів, все це так, але немає нічого, що дозволило б стверджувати, що в цьому є злочинна складова».

Нагадаємо, екс -голова ради директорів БТА банку Мухтар Аблязов був заарештований на своїй віллі на півдні Франції 31 липня за запитом України, що вимагає його екстрадиції. 5 листопада запит про екстрадицію Аблязова також надіслала французькій владі Росія.

Розгляд запиту про екстрадицію Аблязова на Україну відбудеться 5 грудня, слухання щодо екстрадиції в Росію відбудуться 12 грудня. Адвокати олігарха побоюються, що в разі екстрадиції їхнього клієнта до Росії або України існує ризик, що він буде виданий Казахстану.

Як відомо, у Франції немає договору про екстрадицію з Казахстаном.