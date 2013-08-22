Французький суд не ризикнув звільнити Аблязова навіть з браслетом стеження

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Адвокат Аблязова Брюно Ребсток попросив суд звільнити його клієнта, видачі якого вимагають Казахстан, РФ і Україна, заборонивши йому виїжджати за межі французького департаменту Буш-дю-Рон. Захист також пропонував одягнути на Аблязова електронний браслет.

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Нагадаємо, екс-голова ради директорів БТА Банку, громадянин Казахстану Аблязов був затриманий 31 липня у Франції поблизу міста Канн. Суд у даний час вирішує питання про його екстрадицію. Видачі банкіра домагаються Казахстан, РФ і Україна. При цьому угоди про екстрадицію між Казахстаном і Францією немає, екстрадиція до Росії можлива, однак тут існують деякі обмеження, у зв'язку з чим у першу чергу розглядається можливість видачі Аблязова в Україну.