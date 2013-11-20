Падіння літака в Казані: знайдено касету, що зникла з "чорної скриньки"

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника оперативного штабу на місці НС.

МАК у вівторок повідомив, що в контейнері однієї з "чорних скриньок" не виявилося записувального пристрою. Експерти вважали, що її "вибило" через сильний удар.

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"Касету знайдено ​​о 14.30 мск" (12:30 за Києвом), - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, в неділю розбився під час посадки в аеропорті Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів.