ЗМІ: Пілот Boeing, який розбився в Казані, сам послав літак у піке

Під час заходу на посадку пілоти доповіли диспетчеру про "непосадкове розташування" літака у просторі і відхід на друге коло. Отримавши дозвіл, один з пілотів натиснув кнопку TOGA (Take Off/Go Around), що запускає програму автопілота з відходу на друге коло, повідомляє Комерсант-Україна.

Однак цієї миті сталася подія, що визначила стрімкий розвиток позаштатної ситуації на борту. У звіті МАК (Міждержавної авіакоміссіі - ред.) про неї сказано так: "задіяний під час заходу на посадку один з двох автопілотів був відключений, і подальший політ здійснювався в ручному режимі", що означає екстрене втручання в керування літаком напарника пілота. Взявшись за штурвал і вимкнувши таким чином автопілот, він вже в ручному режимі став виводити машину на висоту кола.

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Його дії спочатку відповідали маневру. Як повідомляє МАК, двигуни Boeing вийшли на близький до злітного режим, закрилки були переведені з положення 30° в положення 15°, літак почав набір висоти. Однак під час підйому його ніс задерся вгору до межового для Boeing 737-500 кута тангажу в 25°. Під таким нахилом зріс лобовий опір машини, порушився режим роботи її двигунів, що використовують зустрічний потік повітря, і швидкість літака почала небезпечно падати. Втрата швидкості зі 150 до 125 вузлів ( приблизно з 280 до 230 км/год) загрожувала швидким звалюванням Boeing в штопор, тому льотчик вирішив набрати її звичайним способом - опусканням носа машини вниз. Його дії , як сказано у звіті МАК, дійсно привели до "припинення набору висоти, початку зниження та зростання приладової швидкості". Однак пілот "перестарався" і замість запропонованого інструкціями в таких випадках горизонтального польоту або незначного зниження, ввів літак в " інтенсивне пікування з кутом тангажа, що досяг до кінця запису параметричного самописця мінус 75°". У звіті зазначено , що кінець запису збігся за часом з кінцем польоту.

Слід зазначити, що інтенсивне пікування Boeing тривало цілих 20 секунд - весь цей час лайнер на максимальному режимі роботи двигунів мчав до землі з 700-метрової висоти і врізався в поверхню на швидкості понад 450 км/год.

Удару такої сили не витримали навіть бортові самописці, запаковані в спеціальні броньовані та вогнетривкі контейнери. Принаймні один з них - мовленнєвий, на якому повинні були записатися переговори членів екіпажу , виявити поки так і не вдалося. У руїнах знайшли лише уламки контейнера, в якому зберігався магнітофон. Тим більше не було шансів вижити і у 50 осіб на борту.

Повною мірою пояснити дії пілота опитані виданням авіаексперти не змогли. На їхню думку, поки з упевненістю можна говорити лише про їх слабку підготовку.

У той же час, за даними джерел видання, зараз фахівці вивчають медичні карти льотчиків і результати психологічних тестів. Принаймні експерти переконані, що не розпізнавати смертельне піке, яке тривало протягом 20 секунд, могла тільки людина, що опинилася в стані неконтрольованої паніки чи, навпаки, перебувала в ступорі.