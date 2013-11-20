Досі не знайдено касети бортового самописця Boeing, який розбився в Казані
07:53, 20 листопада 2013Світ
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Вміст однієї з "чорних скриньок" літака Boeing, який розбився в Казані, поки не знайдено.
Касету мовного бортового самописця Boeing-737 поки не знайшли / Фото: planepictures.net
Про це повідомило джерело в силових структурах регіону.
Раніше МАК повідомив про виявлення контейнера бортового самописця на місці аварії Boeing 737 в Казані зі значними ушкодженнями, повідомляє РІА Новости.
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"Касету переговорного бортового самописця Boeing-737 поки не знайшли", - сказав співрозмовник агентства.
Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, в неділю розбився при посадці в аеропорту Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів.
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