Обвалення ТРЦ у Ризі: кількість жертв досягла 33, в Латвії оголошено жалобу
15:12, 22 листопада 2013Світ
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Число загиблих через руйнування будівлі торгового центру в Ризі, що сталося увечері 21 листопада, за останніми даними, досягло 33 осіб
Торговий центр Maxima, Рига / Фото: LETA
Число загиблих через руйнування будівлі торгового центру в Ризі, що сталося увечері 21 листопада, за останніми даними, досягло 33 осіб, повідомляє РІА Новости.
Серед загиблих - троє рятувальників. Постраждали 40 осіб, багато з них госпіталізовані у тяжкому стані.
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Точна кількість людей, що опинилися під завалами, наразі не відома.
У зв'язку із трагедією у торговому центрі, в Латвії 23, 24 і 25 листопада оголошено траурними днями.
Трагедія в Ризі - найбільша за числом людських жертв у незалежній Латвії.
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