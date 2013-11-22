Обвалення ТРЦ у Ризі: кількість жертв досягла 33, в Латвії оголошено жалобу

Число загиблих через руйнування будівлі торгового центру в Ризі, що сталося увечері 21 листопада, за останніми даними, досягло 33 осіб, повідомляє РІА Новости.

Серед загиблих - троє рятувальників. Постраждали 40 осіб, багато з них госпіталізовані у тяжкому стані.

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Точна кількість людей, що опинилися під завалами, наразі не відома.

У зв'язку із трагедією у торговому центрі, в Латвії 23, 24 і 25 листопада оголошено траурними днями.

Трагедія в Ризі - найбільша за числом людських жертв у незалежній Латвії.