У торговому центрі в Ризі загинуло 18 осіб, під завалами лишаються люди (відео)

Поранення отримали близько 40 людей, повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал портал Delfi. Серед загиблих виявилося троє рятувальників. Ще семеро працівників рятувальних служб отримали поранення.

Під завалами залишаються щонайменше троє працівників центру, додає портал. Раніше повідомлялося, що під уламками можуть перебувати до 50 осіб.

Тим часом латвійська влада звернулася до всіх жителів країни з проханням здати кров для постраждалих. Приймати кров буде Державний центр донорів у Ризі.

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Обвалення торгового центру Maxima сталося ввечері 21 листопада. Спочатку впав дах і одна із стін. Коли на місце прибули рятувальники, впала ще одна стіна. Як зазначає Delfi, основний удар припав на каси і овочевий відділ супермаркету, а також на магазин Drogas.

За попередньою версією, яку озвучив мер Риги Ніл Ушаков, торговий центр обрушився через порушення правил будівництва на даху будівлі, де облаштовували сад і терасу. Його слова наводить портал Mixnews.