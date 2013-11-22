Обвалення ТЦ у Ризі: кількість загиблих зросла до 26 осіб, Латвія оголосить траур

11:19, 22 листопада 2013
Політика
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Кількість загиблих унаслідок обвалення вчора ввечері будівлі торговельного центру Maxima у Ризі, за останніми даними, досягла 26 осіб

Торговий центр Maxima, Рига / Фото: LETA

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на державну пожежно-рятувальну службу Латвії.

Серед загиблих - троє рятувальників. Постраждали 40 осіб, багато з них госпіталізовано у тяжкому стані.

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Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.

Президент Андріс Берзіньш заявив, що у Латвії оголосять траур у зв'язку із загибеллю людей у ТЦ.

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