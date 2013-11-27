Польща відмовилася відшкодовувати збитки від нападу на російське посольство

"Ми отримали лист від МЗС Польщі, в якому нас просять висловити позицію з приводу ноти, спрямованої посольством Росії, що вимагає компенсації збитку в 11 тисяч доларів. Ми готуємо відповідь, в якому напишемо, що місто не організовував цей марш, більше того, зазнав шкоди в розмірі 40 тисяч доларів ", - сказав співрозмовник, пише РІА Новости.

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Мільчарчік додав, що міська влада готує позов проти організаторів маршу з вимогою про компенсацію збитку. Мерія також готова надати польському МЗС всіляку "формально-правову" підтримку, зокрема надати потрібні документи або отримані від поліції дані.

Лідер національно-католицького молодіжного руху "Загальнопольська молодь" Томаш Палаш, який є одним з організаторів маршу, не згоден з вимогами мерії. "Я не уявляю, як організатор може бути покараний за дії хуліганів і провокаторів. Будь-яку компенсацію повинен виплачувати той суб'єкт, якого зобов'язує до цього закон", - сказав він.

Польські націоналісти і праві радикали 11 листопада провели "Марш незалежності", під час якого біля воріт російського посольства була підпалена поліцейська будка, а дипмісію закидали камінням, фаєрами і петардами.

Основний збиток був завданий автоматичним воротам посольства, також постраждали три машини дипломатів, через пожежу в поліцейській будці закоптився і зажадав фарбування стовп огорожі. До цього демонстранти влаштували в центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів.