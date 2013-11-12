МЗС Польщі має намір вибачитися за напад на Посольство Росії у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це польському агентству РАР заявив прес-секретар МЗС Польщі Марчін Войчеховський.

”Зараз МЗС працює над дипломатичною нотою, в якій буде висловлено глибокий жаль через заворушення в понеділок перед Посольством Росії”, - сказав він.

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”Глибокий жаль мовою дипломатії є формою висловлення вибачень”, - додав прес-секретар, відповідаючи на уточнююче запитання журналіста, який нагадав, що РФ зажадала вибачень.

Войчеховський зазначив, що МЗС Польщі зацікавлений в конструктивному вирішенні цього питання, й висловив надію, що дипломатична нота дозволить вийти з ситуації.

Росіяни повинні отримати цей документ не пізніше, ніж завтра вранці.

Прес-секретар також повідомив, що посол РФ сьогодні на зустрічі в польському МЗС повідомив, що російська влада не зацікавлена в тому, щоб роздувати цю справу, очікує на вибачення, відшкодування збитків і розраховує на об`єктивне розслідування вчорашнього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 листопада, у Варшаві під час ”Маршу незалежності”, організованого радикальними націоналістичними організаціями, відбулося декілька інцидентів і сутичок молодих людей із правоохоронцями і з представниками ліберальних організацій.

Група численністю від 200 до 300 осіб напала на кілька установ, серед яких Посольство Росії. За даними польських правоохоронних органів, хулігани підпалили будку охоронця посольства й кидали в бік посольства каміння й файєри, вигукували непристойні слова на адресу росіян.

Організатори маршу заявили, що хулігани не мають ніякого відношення до них, зазначаючи, що в їхньому заході взяли участь ”десятки тисяч” людей, назвавши їх ”справжніми патріотами Польщі”.

Сьогодні, 12 листопада, у зв`язку з інцидентом біля російського посольства у Варшаві посла Польщі в Росії Войцеха Зайончковського викликали до Міністерства закордонних справ РФ.

Також сьогодні польська влада засудила напад хуліганів на Посольство Росії.