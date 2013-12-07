У Норвегії з рейок зійшов пасажирський поїзд

Поїзд, в якому знаходилися 95 пасажирів, зійшов з рейок в губернії Телемарк на сході Норвегії. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ.

За їх даними, ніхто з людей, які були всередині, не постраждав. Імовірно, причиною події став схід каменів.

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Як повідомляється, поїзд прямував до Осло. Пасажирів вивезли на автобусах.