У Нью-Йорку потяг зійшов з рейок, чотири вагони впали в яр, є загиблі (фото)

Після крутого повороту під час наближення до станції зійшли з рейок вісім вагонів, чотири з них впали в яр на березі Гудзона. Загинули, за останніми даними, чотири людини.

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Постраждали 63 людини, з них 11 перебувають у критичному стані, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC.