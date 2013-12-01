У Нью-Йорку потяг зійшов з рейок, чотири вагони впали в яр, є загиблі (фото)
17:25, 01 грудня 2013Політика
4047 0
Інцидент стався з поїздом компанії Metro-North у Бронксі
Аварія поїзда у Нью-Йорку / Фото: Твіттер @STcom
Після крутого повороту під час наближення до станції зійшли з рейок вісім вагонів, чотири з них впали в яр на березі Гудзона. Загинули, за останніми даними, чотири людини.
На тему: У Коста-Ріці зіткнулися потяги, постраждали більше 50 чоловік
Постраждали 63 людини, з них 11 перебувають у критичному стані, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter