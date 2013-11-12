У Таїланді пасажирський поїзд зійшов з рейок, є постраждалі

Пасажирський поїзд-експрес, що прямував зі столиці Таїланду Бангкока до міста Нонгкхай, зійшов з рейок у районі міста Удонтхані, є постраждалі, жертв немає, повідомляє РІА Новости з посиланням на Третій національний телеканал Таїланду.

"Дизельний експрес зійшов з рейок близько 06.00 ранку. Три вагони з п'яти зійшли з рейок, два залишилися на рейках. Швидкість поїзда була невелика, так як склад проходив залізничний переїзд, в силу цього більшість постраждалих, включаючи машиніста і пасажирів, отримали легкі удари і порізи. Кілька людей отримали більш серйозні травми і були доставлені до лікарень. Кількість постраждалих уточнюється", - сказав в інтерв'ю телеканалу лейтенант поліції Бодін Пханьясо, черговий по міському відділу поліції Удонтхані, який прибув на місце події.

Дизельний експрес таїландських залізниць являє собою склад з трьох-п'яти вагонів, без локомотива в голові поїзда: два або три вагони у складі забезпечені дизельними двигунами. Це найшвидші поїзди в країні, що розвивають швидкість до 100 кілометрів на годину.

Читайте також: У Росії зійшли з рейок 15 вагонів: 2 - з сірчаною кислотою (фото)

В аварії було пошкоджено чотири вагони, споруди залізничного переїзду та інше майно на 2,5 мільйона доларів, йдеться в повідомленні телеканалу.

Аварія, на думку поліції, сталася в результаті перекосу бетонної плити, що служить дорожнім покриттям на переїзді. Плиту перекосило за частого проїзду по ній перевантажених вантажних автомобілів. Піднесений кут плити виявився рівно посередині між рейками, і вибив склад, який проїжджав переїзд, з залізничного полотна, йдеться в новинному сюжеті телеканалу.