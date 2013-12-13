В ООН розповіли про п'ять фактів застосування хімзброї в Сирії

Експерти ООН розслідували сім можливих випадків застосування хімічної зброї в Сирії і дійшли висновку, що отруйні речовини застосовувалися в п'яти з них, передає в п'ятницю агентство Рейтер з посиланням на доповідь інспекторів, повідомляє РІА Новости.

Раніше глава групи експертів шведський професор Оці Селстром передав генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну зведену доповідь про факти застосування отруйних речовин в Сирії за час збройного конфлікту в цій країні з березня 2011 року.

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Доповідь узагальнює всі дані про те, де саме застосовувалася хімічна зброя на сирійській території. Разом з тим ця група не уповноважена з'ясовувати, хто саме застосував отруйні боєзаряди.