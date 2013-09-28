РБ ООН ухвалила резолюцію стосовно хімічної зброї в Сирії

У резолюції наголошується, що у разі її невиконання, зокрема нелегальної передачі хімічних озброєнь і їх застосування хоч би ким у Сирії, будуть вжиті заходи відповідно до розділу 7-го статуту ООН, передає РІА Новости.

Цей розділ передбачає жорсткі заходи, аж до військових дій, для забезпечення миру і безпеки.

П'ятнадцять країн-членів Ради вітали рішення Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про процедури знищення отруйних речовин Сирії під міжнародним контролем.

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Резолюція вимагає від всіх держав не надавати допомогу недержавним суб'єктам у виробництві, придбанні і застосуванні хімічної зброї.

Що стосується припинення кризи в Сирії, яка вибухнула у 2011 році і забрала життя понад 100 тисяч чоловік, у резолюції міститься заклик розпочати політичний діалог між владою і опозицією в країні.