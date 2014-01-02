З російського судна, скутого в льодах Антарктиди, евакуювали всіх пасажирів

Командування корабля Aurora Australius повідомило управління AMSA, що всі 52 пасажири судна «Академик Шокальский» зараз перебувають на борту австралійського корабля, йдеться в повідомленні РИА Новости, яке посилається на Австралійське управління морської безпеки (AMSA).

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Рішення про евакуацію пасажирів з російського судна було ухвалено в понеділок, 30 грудня, після того, як до нього не зміг пробитися австралійський корабель льодового класу Aurora Australius. Операція з евакуації пасажирів почалася в четвер, 2 січня, коли до місця прибув китайський вертоліт.

За даними МЗС Росії, яке підтримує зв`язок з «Академиком Шокальским», усі члени екіпажу і учасники експедиції здорові, загрози їхньому життю немає. На борту судна перебували 74 людини, 22 з них - громадяни Російської Федерації, члени екіпажу.