Російське судно третій день дрейфує біля узбережжя Антарктиди

Снігова буря припинилася в тому районі Антарктики, де застрягло в льодах судно "Академік Шокальский", повідомляє в своєму мікроблозі в Twitter учасник експедиції з Австралії Кріс Терні, передає РИА Новости.

Судно льодового класу "Академік Шокальский" 24 грудня через різке погіршення погоди було блоковано важкими льодами біля узбережжя Антарктиди. Через добу після цього в районі, де знаходиться судно, почалася снігова буря, вітер посилився до 20 метрів в секунду. Координацією рятувальної операції займається Австралійське управління морської безпеки (AMSA).

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"Снігова буря припинилася. Ми перевіряємо морський лід навколо Шокальського. Дослідження тривають. Свердлимо лід, щоб дізнатися, чи є під ним життя", - пише Терні.

За даними Росгідромету, технічний стан судна в нормі. Екіпаж (22 людини) і члени експедиції (52 особи) здорові, загрози для їхнього життя і безпеки немає.

Раніше повідомлялося, що в район знаходження "Академіка Шокальського" ​​спрямовані суди криголамного класу Xue Long (КНР), Astrolab (Франція) і Aurora Australius (Австралія).