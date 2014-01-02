Рятувальники дісталися до заблокованого в антарктичних льодах російського корабля

Про це повідомив у четвер у своєму мікроблозі у Twitter учасник експедиції Кріс Терні, передає РИА Новости.

«Китайський вертоліт прибув до «Шокальського». 100%, що ми полетимо! Всім величезне спасибі!»- yаписав у своєму мікроблозі Терні.

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Раніше висловлювалися побоювання, що евакуація пасажирів російського судна «Академік Шокальский» може не розпочатися у четвер через несприятливий стан крижаного покриву.

На борту судна перебувають 74 людини.