Рятувальники дісталися до заблокованого в антарктичних льодах російського корабля
08:52, 02 січня 2014Світ
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Вертоліт c китайського корабля «Сюелун» дістався до російського судна «Академік Шокальский», що застрягло в льодах біля берегів Антарктиди
Російський корабель "Академік Шокальський" / Фото: korabli.eu
Про це повідомив у четвер у своєму мікроблозі у Twitter учасник експедиції Кріс Терні, передає РИА Новости.
«Китайський вертоліт прибув до «Шокальського». 100%, що ми полетимо! Всім величезне спасибі!»- yаписав у своєму мікроблозі Терні.
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Раніше висловлювалися побоювання, що евакуація пасажирів російського судна «Академік Шокальский» може не розпочатися у четвер через несприятливий стан крижаного покриву.
На борту судна перебувають 74 людини.
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