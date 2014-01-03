В Іраку ліквідували понад 60 пов'язаних з "Аль-Каїдою" бойовиків

Іракські спецслужби спільно з членами громад ліквідували 62 бойовики терористичного угруповання, пов'язаного з «Аль-Каїдою».

Як передає РИА Новости, за словами лідера загону місцевого ополчення «Сахва» Шейха Ахмеда Абу Ріша, 16 членів угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванта» було вбито в місті Ель-Хальдія, тоді як 46 інших бойовиків було ліквідовано в місті Ер-Рамаді.

Раніше 2 січня бойовики пов'язаного з «Аль-Каїдою» угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванта» захопили половину іракського міста Ель-Фаллуджа. Також бойовики захопили частину міста Ер-Рамаді, де іраксьа влада у понеділок почала демонтаж протестного табору, який було розгорнуто після арешту минулого року охоронців сунітського політика Айфана Саадун аль-Есаві, який обіймав на той час пост міністра фінансів. Під час роботи з зачищення території група бойовиків вступила в бій з представниками служб безпеки недалеко від табору.

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Розташована за 60 кілометрів на захід від Багдада Ель-Фаллуджа протягом довгого часу була центром опору американським військам в Іраку. В 2004 році в місті проводилася широкомасштабна військова операція армії США, яка привела до численних жертв і руйнувань у місті.

Зростання напруженості в Іраку пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. Під час правління Саддама Хусейна суніти займали лідируюче становище в державних структурах Іраку, проте після озброєного вторгнення США і повалення Хусейна їх витіснили шиїти. Вони зайняли ряд ключових державних посад, зокрема, пост прем'єр-міністра.