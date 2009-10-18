Пакистанські військові ліквідували 60 бойовиків

Пакистанські військові заявили про ліквідацію 60 бойовиків з початку великомасштабної наземної операції проти руху "Талібан" в області Південний Вазиристан, повідомляє Associated Press з посиланням на військове командування країни.

Пакистанська армія втратила вбитими шість осіб, 12 поранені.

За даними агентства, в операції беруть участь 28 тисяч військовослужбовців. Їм протистоять приблизно 10 тисяч талібів. Напередодні для участі в операції прибули 500 спецназівців.

Перед наземними наступальними діями кілька тижнів військові завдавали артилерійських і авіаційних ударів по позиціях бойовиків.

Останнім часом бойовики активізували діяльність в Південному Вазиристані, який входить до складу Північно-західної прикордонної провінції Пакистану, вчинивши ряд нападів на поліцію і мирне населення. Більше 80 тисяч жителів вже залишили район напередодні армійської операції.

Області Північний і Південний Вазиристан на північному заході Пакистану входять до так званої Зони племен, що простяглася вздовж кордону з Афганістаном. Вважається, що там знайшли сховище багато бойовиків-ісламістів, які діяли раніше у складі рухів "Аль-Каїда" і "Талібан".

Зона племен (офіційно - Територія племен федерального управління) - особлива територія, де не діють пакистанські закони і на яку не поширюються повноваження поліції. Тут особлива форма управління, закладена ще британською колоніальною владою, згідно з якою пуштуни племінного поясу на кордоні з Афганістаном живуть відповідно до своїх традиційних законів і уявлень.

РІА "Новости"