У Дагестані ліквідовано ватажка бойовиків

При штурмі будинку в передмісті Махачкали (Дагестан) був ліквідований бойовик на ім`я Мадрид Бегов, який очолював, за даними ФСБ Росії, «махачкалінсько-шамхальську терористичну групу». Спецназівці, який цілий ранок штурмували будинок, вважали, що опір їм чинять двоє бойовиків, проте, окрім Бегова, в будинку, нікого не виявилося.

Штурм став продовженням вчорашнього бою, коли оперативникам вдалося знищити "еміра" Махачкали Марата Курбанова і ще двох бойовиків. На трасі Махачкала-Хасавюрт міліціонери намагалися зупинити автомашину "Ока" для огляду. Пасажири машини вчинили збройний опір. В результаті від вогню у відповідь автомобіль вибухнув. Оперативники виявили в салоні три обгорілі тіла, два автомати Калашникова та пістолет іноземного виробництва.

Як повідомили в УФСБ, учасники перестрілки за розпорядженням М.Бегова перевозили вибухівку. Силовикам стало відомо, що один з них знімав приватний будинок у Махачкалі на вулиці Кулієва, де й відбувся сьогоднішній штурм.

М.Бегов народився в 1974 році, до 2004 року служив в ОМОНі. Звільнившись із служби, він виїхав до Єгипту.