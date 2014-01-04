ЗМІ: Спецслужбам США дозволили продовжувати стеження за дзвінками мільйонів американців

Суд США у справах про нагляд за іноземними розвідками дозволив спецслужбам продовжувати масовий збір інформації про телефонні переговори американських громадян. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Управління національної розвідки США, передає Лента.ру.

Дозвіл на продовження програми прослуховування телефонних розмов було дано після запиту американської влади санкції на продовження цієї діяльності. Запит був пов'язаний із закінченням строку повноважень, раніше наданими спецслужбам рішенням суду. Такі запити на підтвердження санкцій влади регулярно направляють суду з 2006 року, коли була запущена програма прослуховування.

Дозвіл на продовження програми, наданий судом у справах про нагляд за іноземними розвідками 3 січня 2014 року, стало першим після того, як Федеральний окружний суд у Вашингтоні постановив припинити збір інформації про телефонні переговори американців.

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Того ж дня, 3 січня, як пише Reuters, міністерство юстиції США подало до апеляційного суду США апеляцію на рішення Федерального окружного суду про блокування програми прослуховування.

Раніше, 16 грудня, Федеральний окружний суд у Вашингтоні постановив припинити збір інформації про телефонні переговори, задовольнивши позов двох американців до уряду і Агентству національної безпеки США (АНБ). Суд вирішив, що програма збору інформації про телефонні переговори суперечить четвертій поправці до Конституції США, що захищає громадян США від необгрунтованих обшуків. Виконання судового рішення було відкладено до розгляду апеляції з боку уряду: суддя ухвалив, що справа зачіпає інтереси національної безпек , а також стосується конституційних питань, які не розглядалися раніше.

Як пише Reuters, в тому ж місяці законність збору інформації про телефонні переговори розглядав окружний суддя в Манхеттені, який визнав програму прослуховування законною на тій підставі, що вона спрямована на боротьбу з тероризмом. Як зазначає агентство, суперечливі один одному судові рішення вказують на необхідність розгляду справи Верховним судом США.

Про масштабне стеження спецслужб США за користувачами інтернету і прослуховування телефонних переговорів стало відомо влітку 2013 року. Матеріали про програми стеження передав пресі колишній співробітник АНБ Едвард Сноуден. Інформація про стеження викликала широкий суспільний резонанс і стала причиною низки дипломатичних скандалів. Самого Сноудена в США звинуватили в розголошенні державної таємниці. Зараз він перебуває в Росії, де йому надано тимчасовий притулок.