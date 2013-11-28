Спецслужби США прослуховували телефони учасників самітів G20 і G8

Агентство національної безпеки прослуховувало телефонні розмови учасників самітів «Великої двадцятки» і «Великої вісімки» в Канаді з дозволу уряду країни, повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт телеканалу CBC News.

Телеканал посилається на секретний документи, надані журналістам екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом. За даними телеканалу, АНБ вело стеження за учасниками проходили в 2010 році самітів через посольство США в Оттаві, причому агентство діяло «в тісній співпраці з канадськими партнерами», Центром безпеки комунікацій Канади.

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Представник прем'єр-міністра Канади Джейсон Макдональд відмовився коментувати інформацію CBC. «Ми не даємо коментарів з приводу питань, пов'язаних з національною безпекою», - цитує Макдональда агентство Рейтер.

У переданих Сноуденом документах не уточнюється, за ким саме велося стеження.

Скандал навколо діяльності АНБ почався після того, як екс-співробітник фірм, які співпрацювали з ЦРУ і АНБ, Едвард Сноуден оприлюднив деталі надсекретної програми PRISM, яка дозволяла перехоплювати трафік з провідних сайтів, таких як Google і Facebook.