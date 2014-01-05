Вибори в Бангладеш переросли в масові погроми, загинули 11 чоловік

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету The Times of India, у ході зіткнень загинули 11 чоловік. Серед них - двоє охоронців виборчих дільниць, що намагалися зупинити погромників, які ламали устаткування, крали бюлетені.

Раніше провідна опозиційна Націоналістична партія Бангладеш (НПБ) відмовилася брати участь у виборах, закликала своїх прихильників бойкотувати голосування і вимагала відновити контроль за виборами з боку безпартійного тимчасового уряду. Цю процедуру скасувала нинішній прем`єр-міністр Шейх Хасіна, голова правлячої партії Народна ліга (НЛ). Таким чином, після бойкоту з боку НПБ у 153 із 300 виборчих округів залишається лише один кандидат - від НЛ, що гарантує партії перемогу на виборах.

Читайте також: В Аргентині через страйк поліції почалися заворушення та грабунки

У Бангладеш офіційно зареєстровано 81 млн виборців. За перші кілька годин голосування на багатьох дільницях пришли поодинці - три виборця. При цьому явка на минулих загальних виборах у Бангладеш у 2008 році становила 70%.

Як повідомлялося, однопалатний парламент Бангладеш обирається раз на п`ять років. У цьому найвищому законодавчому органі країни засідають 345 депутатів. З них 300 обираються, а 45 мандатів зарезервовано для жінок - вони розподіляються пропорційно результатам партій. Парламент Бангладеш обирає Президента країни, який є багато в чому церемоніальною фігурою.