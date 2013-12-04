В Аргентині через страйк поліції почалися заворушення та грабунки

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на аргентинський інтернет-сайт Infobae.

Подробиці не наводяться.

У вівторок переважна більшість з 22 тисяч поліцейських провінції оголосили страйк, на вулицях залишилися тільки кілька десятків співробітників одного з елітних спецпідрозділів. Користуючись відсутністю патрулів, десятки злочинців почали грабувати супермаркети і невеликі крамниці - всього було розграбовано не менше 20 магазинів. Стався сплеск і вуличних грабежів, а також крадіжок в будинках і квартирах. Незважаючи на нечисленність, що не бере участь у страйку спецпідрозділу поліції вдалося затримати 18 підозрюваних.

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Полісмени-стайкувальники вимагають підвищення зарплат і соціальних гарантій. Губернатор Кордови Хосе Мануель де ла Сота терміново повернувся з Колумбії і вже заявив, що ніякого підвищення зарплат до січня не буде, звинувативши федеральну владу, яка, за його словами, не контролює інфляцію.

Тим не менше, влада провінції звернулися до федерального центру за допомогою. Очікується , що в найближчі години на місце прибудуть підрозділи жандармерії.