У Бангладеш проходять масові акції після обвалу будівлі фабрики

Поліція, щоб стримати натовп, застосовує гумові кулі і сльозогінний газ. За словами представника місцевої поліції, ситуація дуже "напружена". Активісти звинувачують у трагедії як місцеву владу і регулюючі органи, так і міжнародні корпорації, які, на їх думку, в гонитві за прибутком ігнорують питання безпеки праці, передає РІА Новости.

Як повідомляють бангладешські ЗМІ, комплексі Rana Plaza шився одяг для таких компаній як Walmart, Sears / Kmart, Sean Combs, Disney, Childrens Place, Benetton, Cato Fashions, Mango. Західні компанії обіцяли поліпшити ситуацію з безпекою, після того як близько 120 чоловік загинули при пожежі на фабриці одягу в Дацці в минулому листопаді. Rana Plaza в Савара, в якому знаходилися декілька фабрик з пошиття одягу, банк і безліч магазинів, обрушився в середу вранці. Повідомлялося, що ще у вівторок в стіні з'явилися тріщини, після чого фабрики і відділення банку були закриті.

Однак власники торгових точок і фабрик проігнорували попередження влади, і частина працівників у середу повернулися на свої робочі місця. Під завалами опинилися двоє співробітників поліції, які в момент обвалення перевіряли стан конструкції. У четвер в Бангладеш було оголошено жалобу.