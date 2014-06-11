Конгрес депутатів Іспанії ухвалив закон про зречення короля

Про зречення від престолу і передачі влади своєму синові Феліпе Хуан Карлос оголосив 2 червня. А вже 3 червня уряд країни, згідно з конституцією, розробив і передав на розгляд парламенту закон про зречення короля, передає Коммерсант.ги.

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"Протягом останніх двох століть ніколи влада не передавалась настільки нормальним способом, як зараз. Іспанія - монархія з глибоким корінням, і саме цього хочуть іспанці",- прокоментував дану ситуацію прем'єр-міністр країни Маріано Рахой.