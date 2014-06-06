Призначена дата сходження на трон нового короля Іспанії Феліпе VI

Напередодні цієї події нинішній король Іспанії підпише на основі прийнятого до цього часу закону зречення від престолу. Це відбудеться в колонній залі Королівського двору, передає Коммерсант.ru.

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Церемонія сходження на трон пройде в іспанському парламенті. Феліпе VI принесе присягу і дасть обіцянку «відповідально виконувати свої обов'язки, дотримуватися конституції й законів і поважати права громадян і автономних областей» Іспанії. Новому королеві будуть віддані військові почесті, тому на церемонії він буде одягнений у військову форму.

Як пише El Mundo, вперше в історії іспанської монархії вступ нового короля на престол не буде супроводжуватись релігійною церемонією. Не передбачена також участь у відповідних заходах зарубіжних гостей. Чи відбудеться святковий банкет, теж поки невідомо.