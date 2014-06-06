Призначена дата сходження на трон нового короля Іспанії Феліпе VI
Новий король Іспанії Феліпе VI, син Хуана Карлоса, котрий зрікся престолу, зійде на трон 19 червня.
Напередодні цієї події нинішній король Іспанії підпише на основі прийнятого до цього часу закону зречення від престолу. Це відбудеться в колонній залі Королівського двору, передає Коммерсант.ru.
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Церемонія сходження на трон пройде в іспанському парламенті. Феліпе VI принесе присягу і дасть обіцянку «відповідально виконувати свої обов'язки, дотримуватися конституції й законів і поважати права громадян і автономних областей» Іспанії. Новому королеві будуть віддані військові почесті, тому на церемонії він буде одягнений у військову форму.
Як пише El Mundo, вперше в історії іспанської монархії вступ нового короля на престол не буде супроводжуватись релігійною церемонією. Не передбачена також участь у відповідних заходах зарубіжних гостей. Чи відбудеться святковий банкет, теж поки невідомо.