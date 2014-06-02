У Мадриді маніфестанти вимагають референдуму про встановлення республіки
Кілька тисяч людей беруть сьогодні участь в маніфестації на центральній площі Мадрида Пуерта-дель-Соль, виступаючи з вимогою провести референдум про введення в Іспанії республіканської форми правління.
Демонстрація проходить у день, коли король Іспанії Хуан Карлос I оголосив про зречення від престолу на користь свого сина принца Астурійського Феліпе. Голова іспанського уряду Маріано Рахой Брей і найбільші політичні партії висловилися в підтримку "спокійною і конституційної передачі повноважень глави держави спадкоємному принцу".
Однак, як пише ИТАР-ТАСС, коаліція Об'єднана ліва і ряд інших лівих партій заявили про те, що зречення короля дає гарну можливість для демократичного перетворення країни в республіку, для чого необхідно провести всенародний референдум. Саме тому на антимонархічній маніфестації в центрі столиці переважають гасла: "Іспанія має стати республіканської", "Замість Бурбонів - вибори" та інші.
Демонстрація, скликана через соціальні мережі, відбулася, незважаючи на те, що столична влада попередила про її несанкціонований характер. До площі Пуерта-дель-Соль стягнуті посилені загони поліції. Аналогічні акції проходять і в низці інших міст Іспанії.