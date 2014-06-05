Путін не поверне Україні Крим - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський у четвер під час дискусії на тему майбутнього України та Європи в рамках фестивалю імені Яцека Куроня.

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”Україні не загрожує зникнення зовнішньої загрози, бо не сподіваюся, аби президент Володимир Путін, поки є президентом, віддав Крим”, - сказав міністр, слова якого наводить РАР.

Сікорський визнав, що Європейський союз недостатньо адекватно реагував на дії Російської Федерації в контексті приєднання Криму, назвавши причиною цього систему ухвалення рішень в європейській спільноті.

”На жаль, маємо цю проблему, що, можливо, через повільну процедуру ухвалення рішень на кожному етапі робимо менше, ніж мінімально потрібно, аби вплинути на процес ухвалення рішення з другої сторони”, - сказав міністр.

Він теж звернув увагу на те, що провідну роль в запровадженні санкцій проти Росії за її дії в Україні відігравали Сполучені Штати Америки, а не ЄС.

Водночас він заявив, що найбільшим покаранням Російської Федерації за приєднання Криму є власне його невизнання західними державами, що матиме далекосяжні наслідки для розвитку півострова.

За його словами, в нинішніх умовах жоден західний банк не зможе працювати в Криму, жоден корабель не зможе привезти та розмитнити на півострові свій товар.

”Зараз ми оцінюємо, що стабілізація ситуації в Криму в економічному сенсі - мова про побудову необхідної інфраструктурі для поставок води, електроенергії, газу, забезпечення виплат зарплат та пенсій ... - коштуватиме близько 30 мільярдів доларів”, - сказав міністр.

”Це насправді багато”, - заявив він.

Сікорський також додав, що Україні загалом буде ”і легше, і складніше”, ніж було Польщі 25 років тому впроваджувати необхідні реформи для побудови справжньої демократичної та ринкової країни.

”Легше у цьому сенсі, що вони не мають гіперінфляції, не є країною-банкрутом. Ми в 1989 році були банкрутом та на фінансові ринки вернулися лише в половині 90-их років. Україна ним не є; має стабільну банківську систему, незважаючи на те, що відбувається. Але водночас вона втратила низку можливостей: у першу чергу в той момент, коли у нас звільнення від комунізму стало одночасно відновленням незалежності та це звільнило певну суспільну енергію. Вони цей момент проґавили”, - сказав міністр, назвавши значною проблемою українців, олігархічну систему в країні.