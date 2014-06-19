Генсек НАТО припускає, що РФ розглядає можливість подальшого вторгнення в Україну
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен говорить, що збільшення присутності російських військових на кордоні з Україною виглядає так, що Росія „розглядає можливість подальшого втручання”.
Про це генсек альянсу заявив у четвер в Лондоні, виступаючи у Чатман-Хаусі, повідомили власному кореспонденту УНІАН в штаб-квартирі НАТО.
Він підтвердив, що в НАТО зараз бачать нове російське військове нарощування – „принаймні, більше кілька тисяч російських військ розгорнені на кордоні з Україною, і ми бачимо військові маневри в районі України”.Читайте такожГенсек НАТО підтвердив нове нарощування військ РФ на кордоні з Україною
„Якщо вони розгортаються, щоб закрити кордон і зупинити потік зброї і бойовиків, це було б позитивним кроком. Але це не те, що ми бачимо. Я вважаю це дуже сумним кроком назад. Здається, що Росія розглядає можливість подальшого втручання”, - вважає Расмуссен.Читайте такожЛуценко не виключає агресії РФ через "нейтральну" Білорусь
У зв’язку з цим, генсек НАТО висловив впевненість у тому, що, якщо „Росія буде втручатися далі, міжнародне співтовариство повинно твердо реагувати”. „Це означає більш глибокі санкції, які б мали негативний вплив на Росію”, - додав він.