У результаті авіаударів Ізраїлю по Сектору Гази загинули 35 людей

Палестинські чиновники заявляють про загибель внаслідок авіаударів Ізраїлю щонайменше 35 людей за останню добу, повідомляє Радіо Свобода.

Ізраїльська військова авіація завдає ударів по Сектору Гази у відповідь на ракетні удари палестинських бойовиків.

Ізраїль повідомляє, що з початку операції проти палестинського угруповання «Хамас», 8 липня, його військові літаки завдали авіаударів по 430 позиціях бойовиків.

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За даними ізраїльського міністерства оборони, 117 ракет, випущених 8 липня палестинцями, впали на території Ізраїлю. Ще 45 були збиті системою «Залізний купол». Сьогодні три ракети впали біля Єрусалима. Системою протиракетної оборони були перехоплені дві ракети, випущені по Тель-Авіву.

Вчора уряд Ізраїлю дозволив міністерству оборони призвати близько 40 тисяч резервістів для можливого проведення наземної операції проти «Хамасу». Ізраїль пригрозив почати вторгнення в Сектор Гази, якщо ракетні удари не припиняться.