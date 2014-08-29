Російських військових звільняють за відмову їхати "на навчання" - ЗМІ

За словами військових, наказ прямувати до Ростова до 331-й полка 98-ї дивізії ВДВ прийшов 16 серпня, повідомляє "Новая газета".

При цьому 20-го десантники повинні були вирушити у планове відрядження до міста Луга під Санкт-Петербургом.

При цьому в травні весь полк змусили зробити закордонного паспорта, погрожуючи мало не звільненням. Проводжати чоловіків "на навчання" в Ростов дружинам заборонили, стверджує дружина одного з військових.

Читайте такожЧуркін просить напоїти, нагодувати і відправити додому затриманих в Україні десантниківКрім того, перед "навчаннями" десантників запитали, хто з них не хоче їхати. Відмовилися близько 40 осіб. Їх негайно звільнили.

Між тим, за словами однієї з дружин, перед від'їздом її чоловік зізнався, що їде до України.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на Донеччині спецпідрозділ сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані були з документами і зброєю та дали свідчення про те, що вони належать до військової частини 98-ї повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня було передислоковано до Ростова-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою декількох десятків БМД.

Читайте такожРосійські десантники: Наші ЗМІ нам брешуть та багато чого недоговорюють27 серпня в Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території.

Самі десантники на прес-конференції, організованій СБУ, повідомили, що не знали, що знаходяться на території України, і не збиралися воювати з українськими військовими. Зараз вони перебувають у київському СІЗО.