Затриманих російських десантників доставили до київського СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Російські десантники 331-го полку 98-ї Свірської дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ, затримані 25 серпня під селищем Дзеркальне Донецької області, вже доправлені в один із київських слідчих ізоляторів», - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на Донеччині спецпідрозділ сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані були з документами і зброєю та дали свідчення про те, що вони належать до військової частини 98-ї повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня було передислоковано до Ростова-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою декількох десятків БМД. Як відзначили десантники, тільки офіцерам був відомий маршрут проходження колони.

Читайте також"Це не наша війна": віськовополонені РФ закликали Путіна припинити посилати війська до України (відео)27 серпня у Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території.

Самі десантники на прес-конференції, організованій СБУ, повідомили, що не знали, що перебувають на території України, і не збиралися воювати з українськими військовими.