Саміт НАТО ухвалить "Дорожню карту готовності" - генсек

Про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен на конференції, що передує саміту, передає Радіо Свобода.

«Цей план є відповіддю на поведінку Росії», – зауважив він, підкресливши, що у «дорожній карті» «будуть глибинно зміцнені сили реагування НАТО, значно збільшаться швидкісні можливості застосування цих багатонаціональних військ».

Читайте такожУкраїнці самі оберуть майбутнє своєї країни - генсек НАТО відповів ПутінуЗгідно з цим планом, на території східних держав-членів НАТО створять постійні бази. ««Дорожня карта готовності» забезпечить НАТО тим, що ми матимемо потрібні сили з потрібним обладнанням у потрібному місці в потрібний момент», – пояснив Андерс фоґ Расмуссен.

4-5 вересня в Ньюпорті (Уельс) відбудеться саміт НАТО, присвячений головно посиленню колективної безпеки Північноатлантичного альянсу на тлі агресії Росії щодо України. Взяти участь у саміті запросили і президента України Петра Порошенка.