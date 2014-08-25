ЗМІ: Росію не запросили на вересневий саміт НАТО

Представників РФ не запросили на саміт НАТО, який відбудеться 4-5 вересня в Уельсі (Велика Британія).

Про це пише сьогодні газета "Коммерсант" з посиланням на джерела в штаб-квартирі Альянсу і в російських дипломатичних колах.

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У штаб-квартирі НАТО пояснили, що участь російської делегації в Уельському саміті визнана "недоцільною". У свою чергу джерела в російських дипломатичних колах відзначили, що "на запрошення і не розраховували", оскільки НАТО ще в квітні ухвалило рішення про згортання співпраці з РФ.

Тим часом на саміті НАТО йтиметься, зокрема, про готовність Альянсу посилити колективну оборону. Також в Уельсі планується обговорити відносини з Росією і зміцнення зв'язків із Україною. Крім того, згідно з комюніке Альянсу, саміт має продемонструвати трансатлантичну рішучість і наголосити на важливості відповідних рівнів витрат на оборону.