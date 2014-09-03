У Чехії починаються масштабні навчання НАТО

У Чехії починаються масштабні навчання НАТО.

У них буде задіяно 30 бойових літаків, а також близько 50 одиниць наземної бойової техніки. Командування НАТО вперше довірило керівництво навчаннями представникам чеського Генерального штабу. Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», навчання триватимуть до 15 вересня. Нагадуємо, 1 вересня також стартували військові навчання НАТО в Латвії.

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