У Чехії починаються масштабні навчання НАТО
09:15, 03 вересня 2014Світ
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У Чехії починаються масштабні навчання НАТО.
REUTERS
У них буде задіяно 30 бойових літаків, а також близько 50 одиниць наземної бойової техніки.
Командування НАТО вперше довірило керівництво навчаннями представникам чеського Генерального штабу.
Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», навчання триватимуть до 15 вересня.
Нагадуємо, 1 вересня також стартували військові навчання НАТО в Латвії.
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