Генсек НАТО: Конфлікт на сході України зашкодить усім в регіоні, у тому числі Росії

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю Расмуссена агентству УНІАН.

„Росія повинна вивести свої війська з України та від її кордонів, зупинити озброювати, фінансувати і навчати сепаратистів на сході України, зупинити свою насильницьку дестабілізацію країни та свою незаконну і нелегітимну анексію Криму”, - наголосив він.

За словами Расмуссена, він дуже стурбований ситуацією в Україні. „Вона швидко змінюється, є вкрай небезпечною та непередбачуваною. Російські війська та обладнання незаконно перетнули кордон у східній і південно-східній Україні. Це - не поодинока дія, а частина небезпечної поведінки, яка триває місяцями з метою дестабілізувати Україну як суверенну державу. Більше немає сумнівів, що російські війська проводять прямі військові операції всередині України”, - наголосив він.

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Генсек НАТО заявив, що це питання буде предметом обговорення на саміті НАТО в Уельсі 4-5 вересня. „Ми хочемо бачити якнайшвидше дипломатичне і мирне врегулювання кризи. Цілком зрозуміло, що тривалий конфлікт на сході зашкодить зусиллям побудувати безпечну, стабільну та процвітаючу Україну. І це зашкодить усім в регіоні, у тому числі Росії”, - переконаний Расмуссен.

Крім того, він вкотре вказав, що інтервенція Росії в Україну, її підтримка терористів „повністю суперечать дипломатичним зусиллям з пошуку мирного рішення”.

Торкаючись майбутнього саміту НАТО генеральний секретар Альянсу підкреслив, що проведення спеціального засідання Комісії НАТО - Україна з президентом Петром Порошенком є „знаком нашої сильної підтримки і солідарності”. „Я очікую, що під час засідання ми будемо говорити про шляхи зміцнення нашого партнерства. Зокрема я очікую, що союзники забезпечать подальшу відчутну підтримку, щоб допомогти Україні підвищити свою здатність захищати себе, реформувати свої Збройні сили і зміцнити свій потенціал”, - наголосив він.

На питання, чи може країна, частина території якої анексована іншою, запросити членства і стати членом НАТО, Расмуссен відповів: „Це гіпотетичне питання. Ми судимо кожну націю - заявника за її достоїнствами і за тим, чи відповідає вона необхідним критеріям”.