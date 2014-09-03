В Естонії будуть базуватися частини ВПС США

Про це повідомив президент США Барак Обама під час візиту в Естонію напередодні саміту НАТО, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

"Ми вважаємо, що кращим місцем для розміщення літаків ВПС стане військово-морська база тут, в Естонії", - повідомив Барак Обама.

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У свою чергу президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес наголосив, що "це буде найкращим способом для стримування будь-якого потенційного агресора в регіоні".

Посилення присутності НАТО в країнах Балтії, стало відповіддю на дії Росії в Україні.

Раніше керівництво Естонії неодноразово висловлювалася за посилення контингенту НАТО на території країни. 2 вересня естонський президент, перебуваючи з офіційним візитом в Осло, заявив, що в Естонії повинні бути створені постійні бази Альянсу.