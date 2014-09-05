Расмуссен передав повноваження генсека НАТО Столтенбергу

Про це на саміті альянсу в Уельсі оголосив Андерс Фог Расмуссен, який здає свої повноваження, передає Ехо Москви.

Столтенберг приступить до виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2014 року. Він як лідер Норвезької робочої партії очолював уряд країни з 2005 по 2013 рік.