Расмуссен передав повноваження генсека НАТО Столтенбергу
18:08, 05 вересня 2014Світ
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Йенс Столтенберг став новим генеральним секретарем НАТО.
REUTERS
Про це на саміті альянсу в Уельсі оголосив Андерс Фог Расмуссен, який здає свої повноваження, передає Ехо Москви.
Столтенберг приступить до виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2014 року. Він як лідер Норвезької робочої партії очолював уряд країни з 2005 по 2013 рік.
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