Голландія має намір відновити пошуки останків загиблих у катастрофі Boeing-777

Про це повідомив у вівторок увечері на брифінгу для журналістів прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає ИТАР ТАСС.

"Ми маємо закінчити те, що почали", - зазначив він.

Глава уряду зауважив, що знаходиться на постійному зв'язку з австралійським і малайзійським колегами.

"Наші фахівці готові відправитися на місце аварії в будь-який момент, проте все залежить від ситуації з безпекою", - сказав прем'єр, додавши, що для оцінки ситуації в районі катастрофи "в середу в Україну відправляється глава пошукової місії Пітер Яап Алберсберг".

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Торкаючись публікації попередньої доповіді про катастрофу Boeing Радою з безпеки Нідерландів, Рютте зазначив, що це важливий, але лише черговий крок на довгому шляху.

"Багато що ще належить зробити, щоб встановити всі факти, що призвели до катастрофи, і притягнути винних до відповідальності", - сказав він, нагадавши, що остаточні результати розслідування будуть опубліковані лише в 2015 році.

"У своїй попередній доповіді рада ретельно систематизувала усі наявні на даний момент дані, - зазначив глава уряду Нідерландів. - І тепер ми знаємо, що політ проходив в нормальному режимі до того, як літак зазнав аварії".

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"Однак ми повинні остерігатися поспішних висновків, - підкреслив Марк Рютте. - Нідерланди ведуть розслідування. Ми більше, ніж хто б то не було, хочемо знати, що відбулося насправді, і як можна швидше. Але при цьому ми в першу чергу повинні бути обережні і не поспішати з висновками до тих пір, поки у нас не буде незаперечних доказів. І на цьому шляху будь-яка нова інформація, яка дозволить нам наблизитися до істини, використовуватиметься по максимуму".