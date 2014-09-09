Повний звіт щодо катастрофи Боїнг-777 над Донбасом опублікують протягом року

Про це повідомив голова комісії Чіббе Юстра (Tjibbe Joustra) у попередньому звіті щодо розслідування катастрофи MH17, який був опублікований сьогодні.

«Аварія MH17 шокувала весь світ та викликала безліч питань. Рада безпеки Нідерландів хоче визначити причину авіакатастрофи, заради близьких загиблих і для суспільства в цілому», - заявив він.

За його словами, перші результати розслідування свідчать, що аварія MH17 сталася внаслідок зовнішніх причин аварії.

Читайте також"Маленькі об'єкти", що знищили Боїнг-777, влучили у літак знизу - комісія«Додаткові дослідження будуть необхідні, щоб визначити причину з більшою точністю. Рада безпеки вважає, що додаткові докази стануть доступні для розслідування в майбутній період», - зауважив голова комісії.

«Попередній звіт надав перші висновки у проведеному розслідуванні. З цього моменту, слідча група працюватиме в напрямку отримання своєї остаточної доповіді», - додав він.

Як зазначає Юстра, Рада безпеки Нідерландів планує опублікувати остаточний звіт щодо причин аварії Боїнга-777 протягом одного року з моменту аварії.

Раніше сьогодні Комісія опублікувала попередній звіт, де доходить висновку, що літак було зруйновано в повітрі внаслідок влучання великої кількості об'єктів іззовні.