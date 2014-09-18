Путін заявив, що за два дні може захопити Ригу, Вільнюс, Таллінн, Варшаву або Бухарест - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко розповів чинному голові Єврокомісії Жозе Мануелю Баррозу про те, що Володимир Путін погрожував "взяти за два дні" Варшаву та інші європейські столиці, пише у четвер, 18 вересня, німецьке видання Süddeutsche Zeitung, передає Deutsche Welle.

Про таку розмову з російським лідером Порошенко розповів Баррозі під час зустрічі у Києві у п’ятницю, 12 вересня, пише SZ з посиланням на стислий протокол розмови глав української держави та Єврокомісії від Служби закордонних справ ЄС, який є у розпорядженні редакції.

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За даними SZ, український президент ніби послався на слова Путіна про те, що той, "якби захотів, то російські війська через два дні могли б бути не лише в Києві, але й у Ризі, Вільнюсі, Таллінні, Варшаві або Бухаресті".

Як зазначається у стислому викладі змісту розмови президентів України та Єврокомісії, Порошенко згадав слова Путіна, аби дати Баррозу зрозуміти, наскільки емоційно лідер РФ реагує на вплив Євросоюзу в країнах-сусідах Росії.

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За словами Порошенка, російський президент також повідомив йому про можливості свого впливу на деякі країни ЄС завдяки двостороннім контактам. Цей вплив, пояснив Порошенко, Путін начебто може використати з тим, щоб заблокувати небажані для Росії рішення Європейської Ради.

До цього часу Путін публічно не висловлював погроз військового насильства країнам-членам НАТО або Євросоюзу, нагадує газета. Однак відомо, що в розмові з Барозу наприкінці серпня Путін пригрозив тим, що за наявного бажання може "зайняти Київ протягом двох тижнів".