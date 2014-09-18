Путін заявив, що за два дні може захопити Ригу, Вільнюс, Таллінн, Варшаву або Бухарест - ЗМІ
Президент України Петро Порошенко розповів голові Єврокомісії про те, як російський лідер пригрозив "за бажанням за два дні взяти Ригу, Вільнюс, Таллінн, Варшаву або Бухарест".
Президент України Петро Порошенко розповів чинному голові Єврокомісії Жозе Мануелю Баррозу про те, що Володимир Путін погрожував "взяти за два дні" Варшаву та інші європейські столиці, пише у четвер, 18 вересня, німецьке видання Süddeutsche Zeitung, передає Deutsche Welle.
Про таку розмову з російським лідером Порошенко розповів Баррозі під час зустрічі у Києві у п’ятницю, 12 вересня, пише SZ з посиланням на стислий протокол розмови глав української держави та Єврокомісії від Служби закордонних справ ЄС, який є у розпорядженні редакції.
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За даними SZ, український президент ніби послався на слова Путіна про те, що той, "якби захотів, то російські війська через два дні могли б бути не лише в Києві, але й у Ризі, Вільнюсі, Таллінні, Варшаві або Бухаресті".
Як зазначається у стислому викладі змісту розмови президентів України та Єврокомісії, Порошенко згадав слова Путіна, аби дати Баррозу зрозуміти, наскільки емоційно лідер РФ реагує на вплив Євросоюзу в країнах-сусідах Росії.
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За словами Порошенка, російський президент також повідомив йому про можливості свого впливу на деякі країни ЄС завдяки двостороннім контактам. Цей вплив, пояснив Порошенко, Путін начебто може використати з тим, щоб заблокувати небажані для Росії рішення Європейської Ради.
До цього часу Путін публічно не висловлював погроз військового насильства країнам-членам НАТО або Євросоюзу, нагадує газета. Однак відомо, що в розмові з Барозу наприкінці серпня Путін пригрозив тим, що за наявного бажання може "зайняти Київ протягом двох тижнів".