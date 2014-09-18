Порошенко: Україна надає пріоритетне значення розвитку відносин з діаспорою (фото)

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівництвом Конгресу українців Канади та Всесвітнього конгресу українців в ході візиту в Канаду, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Петро Порошенко відзначив надзвичайно активну позицію української громади в Канаді, зокрема, у підтримці євроінтеграційних прагнень держави і поширенні правдивої інформації про події в Україні.

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Президент Конгресу українців Канади Павло Грод, вітаючи президента, зазначив, що канадці не тільки підтримують дух, але й активно діють для підтримки українців сьогодні. Зокрема, канадська діаспора активно працює з країнами НАТО, щоб донести необхідність підтримки України, підкреслив він.

Глава держави заявив, що Україна сьогодні найбільше потребує миру. «Мир ми отримаємо тоді, коли будемо сильними. Для цього потребуємо світової підтримки і допомоги».

Користуючись нагодою, президент подякував всім українцям світу за потужну підтримку України і за програму діаспори по допомозі дітям героїв Небесної сотні.Петро Порошенко виступив з ініціативою поширити цю програму на дітей військових, загиблих в зоні АТО. «Всі діти мають відчувати, що вони - діти героїв України», - заявив глава держави.