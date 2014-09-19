Росія отримає "Містралі", якщо буде дотримуватися миру - Олланд
Вертольотоносці "Містраль" можуть потрапити до Росії, якщо угода про припинення вогню буде дотримуватися, а процес мирного врегулювання конфлікту буде завершений.
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "канал 24" со ссылкой на Le Monde.
Олланд повідомив, що позиція Франції щодо "Містралей" після саміту НАТО в Уельсі 4-5 вересня не змінилася.
Щодо "Містралів", які повинні бути відправлені в кінці жовтня, то в нинішніх умовах це неможливо. Якщо режим припинення вогню буде дотримано, якщо процес мирного врегулювання буде завершений, їх зможуть відправити, контракт буде виконаний, - сказав президент Франції.
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Він додав, що зараз конфлікт не перебуває в стадії завершення мирного врегулювання.
Нагадаємо, під час саміту НАТО Франсуа Олланд підтвердив Петрові Порошенку, що Франція призупинила виконання своїх зобов’язань щодо поставки “Містралей” до Росії.