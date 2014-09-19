Росія отримає "Містралі", якщо буде дотримуватися миру - Олланд

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "канал 24" со ссылкой на Le Monde.

Олланд повідомив, що позиція Франції щодо "Містралей" після саміту НАТО в Уельсі 4-5 вересня не змінилася.

Щодо "Містралів", які повинні бути відправлені в кінці жовтня, то в нинішніх умовах це неможливо. Якщо режим припинення вогню буде дотримано, якщо процес мирного врегулювання буде завершений, їх зможуть відправити, контракт буде виконаний, - сказав президент Франції.

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Він додав, що зараз конфлікт не перебуває в стадії завершення мирного врегулювання.

Нагадаємо, під час саміту НАТО Франсуа Олланд підтвердив Петрові Порошенку, що Франція призупинила виконання своїх зобов’язань щодо поставки “Містралей” до Росії.