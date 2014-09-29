Польща може відмовитися від оборонного контракту з Францією у разі поставки "Містралів" Росії

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк.

"Ми критично ставимося до цієї угоди (щодо "Містралів" - ред.). Ніхто ніколи не приховував цього факту від наших французьких партнерів. Я не хочу грати роль того, хто визначає умови для Франції. Я впевнений, що Франція зробить мудрий і відповідальне рішення, знаючи, що вона є членом НАТО і знаючи думки інших союзників", - сказав Семоняк в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita, яке цитує Дзеркало тижня.

Читайте такожРосія отримає "Містралі", якщо буде дотримуватися миру - ОлландУ червні Польща вибрала французьку компанію Thales, яка спеціалізується на озброєнні, а також її американського конкурента Raytheon як двох фінальних учасників тендеру на створення нової системи протиракетної оборони. Контракт оцінюється в 5,8 мільярда євро, а роботи мають бути виконані за десять років.

Польща прийняла рішення виділити 33,6 мільярда євро на оновлення своєї військової техніки протягом десяти років, у тому числі для придбання протиракетного щита, бронетранспортерів, підводних човнів і безпілотників.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня прес-служба Олланда повідомила, що вирішила відмовитись від поставок першого з двох законтрактованих Росією кораблів "Містраль" через "брак необхідних для цього умов", викликаний, зокрема, ситуацією в Україні. ​​

Раніше Франція, незважаючи на критику західних держав, заявляла, що продасть РФ законтрактовані кораблі та пояснювала свою позицію тим, що в іншому разі їй доведеться понести значні фінансові збитки через розірвання вартого 1,2 млрд євро контракту.

Перший "Містраль" має бути доставлений росіянам у жовтні цього року.