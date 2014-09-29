Польща може відмовитися від оборонного контракту з Францією у разі поставки "Містралів" Росії
Можлива поставка Францією Росії "Містралів" може призвести до того, що Польщі буде "складно" вибрати французьких постачальників для створення свого протиракетного щита.
Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк.
"Ми критично ставимося до цієї угоди (щодо "Містралів" - ред.). Ніхто ніколи не приховував цього факту від наших французьких партнерів. Я не хочу грати роль того, хто визначає умови для Франції. Я впевнений, що Франція зробить мудрий і відповідальне рішення, знаючи, що вона є членом НАТО і знаючи думки інших союзників", - сказав Семоняк в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita, яке цитує Дзеркало тижня.
Читайте такожРосія отримає "Містралі", якщо буде дотримуватися миру - ОлландУ червні Польща вибрала французьку компанію Thales, яка спеціалізується на озброєнні, а також її американського конкурента Raytheon як двох фінальних учасників тендеру на створення нової системи протиракетної оборони. Контракт оцінюється в 5,8 мільярда євро, а роботи мають бути виконані за десять років.
Польща прийняла рішення виділити 33,6 мільярда євро на оновлення своєї військової техніки протягом десяти років, у тому числі для придбання протиракетного щита, бронетранспортерів, підводних човнів і безпілотників.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня прес-служба Олланда повідомила, що вирішила відмовитись від поставок першого з двох законтрактованих Росією кораблів "Містраль" через "брак необхідних для цього умов", викликаний, зокрема, ситуацією в Україні.
Раніше Франція, незважаючи на критику західних держав, заявляла, що продасть РФ законтрактовані кораблі та пояснювала свою позицію тим, що в іншому разі їй доведеться понести значні фінансові збитки через розірвання вартого 1,2 млрд євро контракту.
Перший "Містраль" має бути доставлений росіянам у жовтні цього року.