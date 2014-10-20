У Міноборони Росії заперечують версію про малу субмарину в шведських водах

Про це заявило джерело РИА Новости в міністерстві оборони РФ.

Малий або надмалий російський підводний човен не міг опинитися у водах Швеції тому, що їх взагалі вже немає в бойовому складі Військово-морського флоту РФ, повідомило джерело в російському оборонному відомстві.

Напередодні шведське видання Svenska Dagbladet опублікувало статтю, в якій говорилося про можливість перебування в територіальних водах Швеції російської мінісубмарини.

"Російський флот на даний момент не має в своєму складі малих або надмалих підводних човнів. З цієї банальної причини вони і не можуть опинитися ні в терводах Швеції, ні навіть в терводах Росії", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожНадмалий підводний човен міг перевозити диверсантів - шведський експертОфіційний представник конструкторського бюро "Малахіт" заявив, що малі дизель-електричні підводні човни проекту 865 "Піранья", розроблені КБ "Малахіт" в середині 80-х років, перебували на озброєнні ВМФ з 1990 по 1999 роки. Всього було побудовано дві субмарини даного проекту: МС-520 і МС-521.

"Обидва ці човни були утилізовані в 2000-ті роки", - сказав співрозмовник агентства.

Підводні човни типу "Піранья" були здатні розвивати підводну швидкість в 6,7 вузлів, мали межову глибину занурення в 200 метрів і могли перебувати в автономному плаванні до 10 діб. Екіпаж "Піраньї" складався з трьох осіб, однак підводний човен також була здатен приймати розвідувально-диверсійну групу з шести водолазів. Надводна водотоннажність ДПЧ даного проекту - 218 тонн, підводна - 319 тонн. "Піраньї" були обладнані дизель-електричною силовою установкою потужністю 220 кінських сил і могли нести на борту торпеди та міни.